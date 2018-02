Grêmio supera Tolima e chega à liderança na Libertadores Depois de perder a invencibilidade de 13 jogos na temporada ao ser superado pelo Deportes Tolima, o Grêmio deu o troco sobre o adversário colombiano ao vencer por 1 a 0, na noite desta terça-feira, e assumiu a liderança do Grupo 3 da Copa Libertadores da América. A partida válida pela quarta rodada da competição continental foi disputada no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Com o resultado positivo, o time dirigido pelo treinador Mano Menezes chegou aos sete pontos, assim como o Tolima - nos critérios de desempate, os gremistas estão à frente por marcarem mais gols fora de casa (1 contra 0). No primeiro confronto entre os dois clubes, o Tolima havia ganho pelo mesmo placar, no dia 15 de março, na cidade de Ibagué. A terceira colocação da chave está com o paraguaio Cerro Porteño, que soma quatro pontos, um a mais que o Cúcuta Deportivo (Colômbia). Pressionando os colombianos desde o início, o Grêmio abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada individual de Ramón pela direita, o meia cruzou rasteiro para área. Tuta, que estava de costas para o gol, dominou e girou em cima do zagueiro para chutar forte e vencer o goleiro Julio Augustín. O atacante ficou mais de um mês parado devido a uma lesão no joelho direito - ele voltou apenas na vitória sobre o Guarani de Venâncio, no último sábado, pelo Gauchão. Na etapa complementar, o time gaúcho manteve a superioridade e quase ampliou logo aos 4 minutos. O meia Lucas recebeu na entrada da área e bateu colocado no ângulo esquerdo, mas o camisa 1 da equipe colombiano fez grande defesa ao espalmar para fora. Momentos depois foi a vez de Tuta desperdiçar a oportunidade de marcar o seu segundo na partida. Em cobrança de falta, Tcheco alçou a bola na área e o camisa 9 gremista cabeceou rente à trave. Mas a chance mais clara aconteceu aos 16. Depois de saída de bola errada da zaga do Tolima, Tcheco lançou na área para o jovem Carlos Eduardo, que dividiu com o goleiro Julio. Na sobra, Tcheco novamente cruzou para Lucas, que, livre de marcação e com o gol aberto, cabeceou para fora. O Grêmio só volta a jogar pela Libertadores da América no dia 21 de abril, quando enfrenta o Cúcuta Deportivo, no Estádio General Santander, na Colômbia. No primeiro confronto entre as duas equipes, em Porto Alegre, o jogo terminou empatado sem gols. Já no domingo, a equipe de Mano Menezes pega o Pelotas, fora de casa, no Bento Freitas, pela Chave 2 do Campeonato Gaúcho. GRÊMIO 1 x 0 DEPORTES TOLIMA Grêmio - Saja; Patrício, Schiavi, William e Lúcio; Edmílson, Lucas, Tcheco e Ramón (Diego Souza); Carlos Eduardo (Teco) e Tuta (Douglas). Técnico: Mano Menezes. Tolima - Julio; Vallejo, Cuenu, Cambindo e Sinisterra; Gonzalez (Rolong), Patiño, Escobar, Charria e Anchico (Quinteros); Perlaza. Técnico: Jaime de La Pava. Gol - Tuta, aos 21 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Martín Vasquez (URU). Cartões amarelos - Tcheco, Edmílson, William, Lúcio, Schiavi, Lucas; Patiño, Cuenu, González. Público - 29.827 pagantes. Renda - R$ 624.620,00. Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).