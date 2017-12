Grêmio surpreende e faz 6 a 1 na Ponte O Grêmio goleou a Ponte Preta por 6 a 1 neste sábado a tarde, em Pelotas (RS) e manteve, mesmo que remotamente, as chances de não ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela 40.ª rodada da competição, manteve o clube gaúcho na lanterna da classificação, agora, com 38 pontos ganhos, um a menos que o Guarani, que neste domingo enfrenta o Vitória, em Campinas (SP). A Ponte Preta continua com 58, em nono lugar. Punido com a perda do mando de campo por causa de um rádio jogado no gramado do estádio Olímpico durante o Gre-Nal, o jogo foi de poucas emoções no primeira etapa. Mesmo tendo mais posse de bola, o Grêmio não soube traduzir esse domínio em situações de gol. Ao contrário, quem quase marcou foi a Ponte Preta, logo no primeiro minuto: Alecsandro chutou para fora, sozinho na frente de Márcio, após desatenção dos zagueiros Fábio Bilica e Capone. O Grêmio só foi responder aos 11, com Christian que, sozinho à frente de Lauro, perdeu a chance de abrir o marcador. Isto só foi acontecer aos 26 minutos, com George, de falta, numa cobrança forte e rasante pelo lado esquerdo da barreira, fora do alcance de Lauro: "Foi resultado dos treinos que fico fazendo todos os dias, lá no Olímpico. Agora temos que manter o ritmo para vencer o jogo", disse George, antes de entrar para o vestiário, no intervalo. Mesmo que não tivesse brilhante, o Grêmio tinha atitude e vontade de vencer. Isto resultou no segundo gol, aos nove minutos, quando Christian aproveitou um escanteio cobrado por George e, de cabeça, não deu chance de defesa. Dois minutos depois a Ponte Preta foi à frente e Alecsandro, num chute forte, descontou para 2 a 1. Aos 18, no entanto, em nova jogada pelo flanco, George colocou novamente a bola na cabeça de Christian, que diante da indecisão da zaga, colocou no ângulo de Lauro. Mesmo com as duas alterações feitas por Nenê Santana, tentando dar mais velocidade ao ataque, era o Grêmio quem mandava no jogo. Isto ficou evidente nas chances que teve e que foram bem aproveitadas: aos 32 minutos, Felipe Melo, num pênalti de Lauro em Christian, aumentou para 4 a 1. Aos 38, Roberto Santos, em sua primeira intervenção na partida, aumentou para 5 a 1. Aos 42, foi a vez de Fábio Bilica que, após chute de Roberto Santos na trave fez 6 a 1 e fechou a maior goleada do Grêmio na competição.