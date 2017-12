Grêmio também quer anular jogo Mesmo sabendo que é quase impossível, o Grêmio tenta anular o jogo contra o Palmeiras, alegando erros do árbitro Edílson Soares da Silva (RJ), na derrota de 3 a 2 para o clube paulista, sábado, dia 30 de outubro, em Pelotas (RS). A queixa foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira. O departamento jurídico do clube baseia-se no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), onde existe a possibilidade de anulação de um jogo por erro de direito: "Os erros dele (árbitro) foram tão grosseiros, que poderão ser assim caracterizados. No direito não existe nada impossível", disse o chefe do departamento jurídico do Grêmio, Juliano Ferrer. O advogado do clube gaúcho, no entanto, sabe que vai ser muito difícil que o Grêmio obtenha sucesso no STJD: "Mesmo assim vamos adiante, porque não podemos ficar impassíveis diante de tantos absurdos cometidos num jogo só", acrescentou Ferrer. O Grêmio também vai pedir a suspensão do árbitro Edílson Soares da Silva.