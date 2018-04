Grêmio tem 4 desfalques contra Goiás O Grêmio não terá quatro titulares no jogo deste sábado, contra o Goiás, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. A suspensão do goleiro Márcio e dos meias Felipe Melo e Fábio Pinto, além da distensão muscular na coxa direita do zagueiro Claudiomiro, fazem o técnico José Luiz Plein deixar de lado o esquema 4-4-2, que usou no empate contra o Corinthians, e voltar ao 3-5-2. Na defesa, os substitutos são o goleiro paraguaio Tavarelli e o zagueiro Capone. Cocito, que era titular no meio-de-campo, volta ao time recuperado de uma lesão muscular na coxa, no lugar de Felipe Melo. Na outra posição, quem entra é o volante Leanderson. Enquanto isso, o atacante Christian está negociando sua transferência para a Lazio. Mas como o clube italiano não formalizou a proposta para o Grêmio até a tarde desta sexta-feira, ele deve enfrentar o Goiás. Com 27 pontos, o Grêmio é o 19º colocado e corre o risco, em caso de derrota, de voltar à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.