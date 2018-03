Grêmio tem a volta da defesa titular O Grêmio conta com a volta de defesa titular e com o talento do armador Rodrigo, 17 anos, que faz sua estréia, para vencer o Flamengo neste domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A ordem do técnico Dario Pereyra é esquecer os problemas para dar a volta por cima. O Grêmio vem de uma série de maus resultados e iniciou a rodada como 21º colocado na classificação, com apenas 15 pontos. A recomposição da defesa, com Ânderson Polga e Claudiomiro, recuperados de lesões, animou Dario Pereyra. "As coisas estão melhorando", comentou ao final do treino de sexta-feira. Além da campanha decepcionante, o Grêmio lamenta a perda do ala Gilberto, do armador Rodrigo Fabri e do atacante Luís Mário, que deixaram o clube e não serão substituídos. O técnico Dario Pereyra também não conta com o volante Tinga, o armador Carlos Miguel e o atacante Caio, todos machucados, e o volante Gavião e o atacante Christian, suspensos. O Grêmio deve jogar com Danrlei; Anderson Lima, Ânderson Polga, Claudiomiro e Roger; Amaral, Edu, Douglas e Rodrigo; Claudio Pitbull e Flávio.