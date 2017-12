Grêmio tem jogo decisivo em Curitiba O time do Grêmio já está definido pelo técnico Cláudio Duarte para o jogo deste sábado, contra o Paraná, em Curitiba (PR). Claudiomiro, Cocito e Leonardo Inácio, absolvidos no julgamento do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), no Rio, começam a partida, que tem características dramáticas, já que o Paraná também está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Márcio e Baloy, suspensos, estão fora. Em último lugar na tabela, com apenas 35 pontos em 39 jogos, o Grêmio é obrigado a vencer se quiser ter, ainda, uma pequena chance de escapar da Série B. Acontece que o Paraná, na mesma situação, em 22º lugar com 41 pontos, também encara o confronto como uma decisão.