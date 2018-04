Grêmio tem obrigação de superar desgaste, diz Hugo Um dia depois de o Grêmio golear o São Paulo local por 8 a 0, em jogo-treino realizado em Bento Gonçalves (RS), o meia Hugo afirmou que o desgaste físico que a equipe deve sofrer na estreia do Campeonato Gaúcho, contra o Pelotas, fora de casa, no próximo domingo, não pode servir como desculpa para explicar um eventual resultado ruim no duelo.