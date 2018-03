Grêmio teme jogo contra o Cruzeiro Em crise, sem diversos titulares e ameaçado de cair para a zona de rebaixamento do Brasileiro, o Grêmio se vê na condição de azarão para enfrentar neste domingo o Cruzeiro, líder do campeonato, mesmo que o jogo seja no Olímpico, em Porto Alegre. Com vários desfalques, por contusão ou suspensão, o técnico Dario Pereyra recorreu aos juniores e ainda terá que improvisar em algumas posições. Rodrigo, acostumado a chegar à área adversária, assumiu tarefas mais defensivas, enquanto Douglas deixa de ir à linha de fundo como lateral para se desdobrar como armador. A única notícia boa da semana foi a contratação do zagueiro panamenho Felipe Baloy Ramirez, que atuava no Independiente Medellín e chega neste domingo a Porto Alegre.