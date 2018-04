Grêmio tenta a sua primeira vitória como visitante O Grêmio tenta, mais uma vez, contra o Santos, nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, vencer a sua primeira partida fora de casa neste Campeonato Brasileiro, pela 20.ª rodada (a primeira do returno). O time tem o pior aproveitamento como visitante, junto com o Sport, com sete derrotas e dois empates.