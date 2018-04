Grêmio tenta confirmar nova fase Três semanas depois de deixar o São Paulo, o técnico Cuca encara a missão de derrotar justamente seu ex-clube, neste sábado, no Olímpico, agora que está no comando do Grêmio. A esperança é tirar o time gaúcho da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - é o 23º colocado, com 29 pontos. E, para isso, Cuca usará tudo o que conhece do adversário. Mas ele sabe que isso também pode favorecer o São Paulo. "Eles também sabem como eu trabalho", justificou o treinador. A nova cara do Grêmio, implantada por Cuca, já foi mostrada em São Caetano do Sul, no sábado passado, quando, apesar da derrota por 2 a 0, o técnico saiu proclamando que aquele jogo era o marco da reviravolta gremista: os jogadores não mostraram mais a apatia que vinha tendo. O primeiro resultado surgiu no Gre-Nal de quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, quando o Grêmio venceu por 2 a 1 - acabou eliminado, por ter perdido o outro jogo por 2 a 0. "Queremos confirmar neste sábado, com o mesmo futebol, a mesma volúpia e a mesma entrega", afirma Cuca. Além do discurso de motivação, Cuca tem duas substituições importantes a fazer. O volante Cocito e o ala-esquerdo Arílson estão suspensos. Assim, Luciano Santos e Marciano entram no time. O goleiro Márcio é dúvida. Ele saiu do treino desta sexta-feira com o joelho inchado e ficou sob tratamento intensivo. Se não puder jogar, dará o lugar a Tavarelli.