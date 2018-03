Grêmio tenta encontrar estabilidade Num ano cheio de atuações irregulares, o Grêmio tenta encontrar um pouco de estabilidade ao enfrentar o Guarani, neste sábado, em Campinas, pela série B do campeonato brasileiro. O técnico Mano Menezes nem apelou para o mistério e adiantou a escalação já na quinta-feira. Satisfeito com a vitória de domingo passado, contra o Criciúma, por 2 a 0, vai repetir o time. Um empate já é suficiente para manter a tranqüilidade pela segunda semana consecutiva no Olímpico. O resultado deixaria o tricolor numa posição intermediária da competição, que os gremistas consideram suficiente para esta fase de formação do time. Dois dos jogadores tidos como titulares, o volante Jeovânio e o atacante Pedro Júnior, continuam afastados por contusões. Os substitutos são Douglas Silva e Samuel. O Grêmio encerrou a quarta rodada como oitavo colocado, com seis pontos e pode, no máximo, avançar para a terceira posição neste final de semana, se vencer o Guarani. Se perder, pode cair até para a 18ª posição, na zona de rebaixamento.