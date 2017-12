Grêmio tenta esquecer os problemas Sem Émerson, afastado do time por apresentar problemas cardíacos, o Grêmio enfrenta a Ponte Preta neste sábado, em Pelotas. Outros desfalques importantes são Claudiomiro e Cláudio Pitbull, ambos contundidos. Em compensação, Márcio, Fábio Bilica e Leonardo Inácio foram absolvidos pelo STJD nesta sexta-feira e jogam. Lanterna do Brasileiro, com apenas 35 pontos, o Grêmio vai jogar em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, porque foi punido com a perda do mando de campo. E precisa da vitória para não perder as chances de escapar do rebaixamento. "Só assim temos a certeza de que a torcida voltará a nos encarar com respeito. Vamos jogar para vencer e sem preocupação com fatos extra-campo", disse o goleiro Márcio, referindo-se ao problema de Émerson e às eleições no clube. O técnico Cláudio Duarte, um pouco mais animado com a absolvição de seus titulares, vai adotar o esquema 4-4-2, com Bruno e Fábio Pinto na armação, para tornar o time mais criativo. "Aqui todos sabem que só a vitória interessa, independente de situação na tabela ou adversário. Temos que ganhar de qualquer jeito?, avisou o treinador.