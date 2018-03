Grêmio tenta fugir da crise na Bahia O Grêmio tenta sair de seu inferno astral neste sábado, em Salvador, contra o Bahia. Mais do que manter o time num pelotão intermediário na classificação do campeonato brasileiro - está em sétimo, com oito pontos -, uma vitória deve apaziguar os ânimos de um clube em que o técnico Tite e alguns jogadores estão de relações cortadas com o vice-presidente Luiz Eurico Vallandro e com o diretor de futebol Luiz Onofre Meira. Além de afundar o time na tabela, uma derrota pode forçar a saída de alguns nomes do Olímpico. A crise começou na quarta-feira, quando uma conversa de Vallandro e Meira com o presidente Flávio Obino vazou para a imprensa local. Nela, os responsáveis pelo futebol reclamavam das escalações de Tite e da manutenção do armador Rodrigo Fabri e do atacante Luís Mário no time e qualificavam os dois jogadores e o lateral Anderson Lima como "ovelhinhas" do treinador. Os três atletas ficaram revoltados. Tite ameaçou pedir demissão, mas decidiu continuar no clube porque considera a conquista da Copa Libertadores da América uma meta maior que qualquer questão pessoal. Além dos problemas nos bastidores, Tite perdeu cinco titulares durante a semana. O zagueiro Ânderson Polga machucou-se no amistoso da seleção brasileira no México. Outros dois defensores, Claudiomiro, com contratura muscular, e Roger, com dores no tornozelo, também estão fora. O volante Amaral sentiu dores musculares e foi afastado. E o atacante Luís Mário, com erisipela, sairá do time, forçando Tite a escalar Caio, como queriam os diretores. Para compor a defesa, o técnico vai recuar o volante Gavião e escalar os reservas Roberto e Douglas. A única notícia boa do Grêmio é a volta de Tinga, depois de um mês afastado, ao meio-campo.