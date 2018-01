Grêmio tenta manter a recente boa fase Ter conquistado 7 pontos em 9 disputados nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro não foi suficiente para tirar o Grêmio do sufoco. Neste sábado, a equipe gaúcha enfrenta o Atlético-MG, em Porto Alegre, na luta para sair da lanterna da competição - com 33 pontos, tem 5 a menos do que o penúltimo colocado, o Fluminense. Depois de mandar o goleiro Danrlei para a reserva, o técnico Adílson Batista também decidiu deixar o meia Caio no banco. Assim, Gilberto assume a vaga no meio-de-campo e deixa a lateral-esquerda para Roger, que volta ao time depois de cumprir suspensão - Adriano segue na zaga. Outra modificação no time é determinada pela suspensão do lateral-direito Anderson Lima. Ele será substituído por George.