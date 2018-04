Grêmio tenta primeira vitória fora de casa no Brasileiro O Grêmio enfrenta o Botafogo neste domingo, às 18h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, ainda em busca da primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O time tricolor tem a vantagem de estar mais descansado, já que passou a semana treinando, enquanto o adversário enfrentou um desgastante jogo contra o Cruzeiro na última quinta-feira.