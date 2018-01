Grêmio terá 3 reforços contra o Goiás O Grêmio não contará com o zagueiro Claudiomiro, suspenso, o volante Tinga e o atacante Caio, ambos ainda não recuperados de lesões, no jogo contra o Goiás, neste domingo, pelo campeonato brasileiro. Mas confia na volta dos laterais Anderson Lima e Roger e do centroavante Christian para conquistar os três pontos que necessita para ficar próximo dos líderes na classificação. Os três jogadores não foram a La Paz, onde o time perdeu para o Bolívar por 1 a 0 na quinta-feira, e devem compensar os desgaste do restante do time. A classificação antecipada na Copa Libertadores da América permitiu que o Grêmio contrariasse sua tradição e priorizasse, pelo menos desta vez, uma competição nacional. Além dos jogadores que ficaram em Porto Alegre, titulares como Ânderson Polga e Rodrigo Fabri só atuarem durante meio tempo na Bolívia. Mesmo assim, o cansaço das viagens pode prejudicar o time, que saiu de Porto Alegre na terça-feira, passou a semana se deslocando entre São Paulo, Santa Cruz de La Sierra e La Paz, e só tinha chegada a Goiânia prevista para este sábado. O técnico Tite vai manter o esquema 4-3-3 e escalar Roberto no lugar de Claudiomiro e Émerson na vaga de Tinga. O Grêmio tem três pontos e está a apenas um dos oito times que dividem a primeira posição. Pelos critérios de desempate, o tricolor é o 12º classificado, com três gols marcado e saldo zero.