Grêmio terá Ânderson contra o Flu O Grêmio contará com o reforço do meia Ânderson contra o Fluminense, no jogo de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã. Considerado a maior revelação do Tricolor nos últimos anos, o jogador estava na Seleção Brasileira que conquistou o Sul-Americano Sub-17, na Venezuela, e volta ao time no lugar de Élton. O técnico Hugo De León não tem problemas para escalar o time, que estava parado desde o dia 6 de abril, quando ganhou do Vila Nova por 3 a 1 e se classificou para enfrentar o Fluminense. Como estava eliminado do Campeonato Gaúcho, o clube usou o tempo livre para uma temporada de treinamentos em Canela, na serra gaúcha, preparando os jogadores tanto para esta fase da Copa do Brasil como para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que começa no sábado. Um empate com gols no Rio de Janeiro será considerado bom resultado pelos gremistas.