Grêmio terá Christian contra o Olímpia Se não pode contar com Tinga para o jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores contra o Olímpia, amanhã à noite, em Assunção, o técnico Tite, do Grêmio teve a confirmação, no final da tarde de hoje, que o atacante Christian foi liberado pelos médicos e poderá fazer a sua estréia na competição. Após agravar uma torção no tornozelo direito no empate de 1 a 1, contra o São Caetano, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, quando marcou o gol do Grêmio, Christian vibrou quando soube que poderia atuar: "Não disputei a primeira fase porque não estava inscrito. Ficar de fora logo agora, quando começa o ´mata-mata´, seria demais". Para o lugar de Tinga, com problemas no joelho, Tite se definiu por Émerson e, como não tem ninguém suspenso por cartão amarelo ou expulsão, vai com a equipe considerada ideal. Com ela, Tite quer vingar a eliminação para o mesmo Olímpia, nos pênaltis, em Porto Alegre, nas semifinais da competição, no ano passado: "Se jogarmos coma garra habitual que temos mostrado nos últimos jogos, temos condições de sair daqui (Assunção), com uma vitória. É difícil, mas não impossível". LIBERTADORES DA AMÉRICA classificação calendário resultados