Grêmio terá defesa reserva contra o Flu O Grêmio não contará com a defesa considerada titular no jogo desta quarta-feira, contra o Fluminense, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Baloy está suspenso e será substituído por Marcelo Magalhães. Claudiomiro está em tratamento, com poucas chances de se recuperar de uma contusão. Deve deixar seu lugar para Tiago Prado. Mesmo que jogue em casa, desta vez o Grêmio começa a partida dependendo mais da defesa do que do ataque. Basta o time não tomar gol, ou até mesmo empatar por 1 a 1, para se classificar para as quartas-de-final da competição. O resultado do primeiro jogo, no Rio de Janeiro, foi 2 a 2. Mas as dúvidas não terminam na zaga. O centroavante Christian sente dores musculares e ainda não tem presença garantida. Se não puder jogar, será substituído por Fábio Pinto ou Cláudio Pitbull.