Grêmio terá esquema defensivo no ABC Não perder na estréia. Esse é o sentimento dominante na equipe do Grêmio, que vai a campo nesta sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o Santo André, no ABC Paulista, com apenas um atacante e adotando um esquema tático cauteloso na primeira rodada da segunda fase da Série B. O técnico Mano Menezes confirmou, depois do treino desta quinta, a escalação de cinco jogadores no meio de campo, promovendo o ingresso do meia Luiz Fernando. A preocupação é com o atacante Sandro Gaúcho, que terá uma atenção especial por parte da defesa tricolor. ?Ele é um homem de área, decisivo?, definiu o goleiro Galatto. A única dúvida na escalação do Grêmio é justamente no ataque, onde o técnico deve decidir entre Samuel e Ricardinho. Marcel e Marcelo Costa estão confirmados como os responsáveis pela armação. Mano Menezes alertou seus jogadores sobre o entrosamento da equipe paulista, que conquistou o título da Copa do Brasil em 2004.