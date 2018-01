Grêmio terá força máxima contra River O Grêmio terá força máxima no jogo contra o River Plate, nesta quinta-feira, às 21h40, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. Depois da vitória por 2 a 1, semana passada, em Buenos Aires, a equipe gaúcha precisa apenas de um empate para chegar às quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O volante Claudiomiro e o lateral Gilberto, que estavam contundidos, foram liberados pelos médicos e voltam ao time. Além do retorno de dois titulares, o Grêmio confia na estréia de Luizão no estádio Olímpico. O atacante assinou contrato com o clube gaúcho em 13 de março, mas uma seqüência de disputas judiciais com o Corinthians, lesões e uma virose fizeram com que ele só pudesse atuar durante 150 minutos, em três jogos, todos fora de Porto Alegre. Nesse primeiro encontro com a torcida gremista, Luizão espera ter uma boa atuação para poder, inclusive, garantir de vez a sua vaga na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo. Afinal, o técnico Luiz Felipe Scolari anuncia a lista de convocados na próxima segunda-feira. Mesmo com a vantagem e jogando em casa, o técnico Tite decidiu reforçar o sistema defensivo do Grêmio e orientou o volante Emerson para acompanhar de perto a movimentação do habilidoso meia Ortega, enquanto Tinga deve se encarregar da marcação sobre o atacante D?Alessandro.