Grêmio terá Marcos Paulo contra o São Paulo Uma vitória sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, na estréia na Copa Sul-Americana, pode dar ao Grêmio o equilíbrio perdido pela péssima campanha no campeonato brasileiro, no qual está ameaçado de rebaixamento. Para largar em vantagem na única competição que ainda pode ganhar neste ano, o tricolor conta com a estréia do volante Marcos Paulo, o fator local e o desinteresse do adversário, que optou por jogar com os reservas. Depois do zagueiro Baloy, Marcos Paulo, ex-Sporting, é a segunda peça de recomposição do time gaúcho. Com isso, o novo sistema defensivo gremista estará montado. A missão que terá é reduzir a média de 1,5 gol por jogo que o time vem sofrendo no campeonato brasileiro e não deixar que a torcida lembre de Anderson Polga e Amaral, os titulares durante a Copa Libertadores da América. A remontagem do time, no entanto, ainda dependerá da estréia do armador Eduardo Marques, ex-Belenenses, prevista para sábado, e das voltas do lateral Gilberto e do atacante Christian, na segunda metade de agosto.