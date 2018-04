Grêmio terá mudanças na defesa contra o Sport O Grêmio deverá sofrer mudanças na sua escalação para o jogo com o Sport, domingo, no Estádio Olímpico, quando tentará se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Goiás, que afastou a equipe do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. As alterações vão acontecer no sistema defensivo.