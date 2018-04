Grêmio terá mudanças para jogo com Santa Cruz O técnico Silas ainda não definiu a escalação do Grêmio para o jogo contra o Santa Cruz, quarta-feira, fora de casa, mas já é certo que o time sofrerá alterações. O duelo será válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho e o time tentará se recuperar do empate com o Veranópolis, no último domingo, por 1 a 1.