Grêmio terá o retorno de Cocito O Grêmio conta com a volta do volante Cocito, nesta terça-feira, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, mas ainda não terá em campo o time idealizado pelo técnico Cuca. O ala-esquerdo Arílson e o volante Felipe Melo estão suspensos. E o atacante Christian, submetido a uma cirurgia no joelho, só volta daqui a 20 dias. Marciano, que estreou contra o São Paulo e não foi bem, demonstrando nervosismo, ganha mais uma chance e continua na ala-esquerda. Os outros substitutos são Émerson para o meio-de-campo e Marcelinho para o ataque. O Grêmio sonha com a vitória, mas pode ficar satisfeito com um empate. O plano do clube é sair da zona de rebaixamento em três rodadas, conquistando um ponto em Curitiba e seis nas duas partidas que terá em casa nas próximas rodadas, contra Criciúma e Fluminense. Por enquanto, o time é 22º colocado, com 32 pontos.