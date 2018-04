Grêmio terá reforços contra Juventude Duas contratações feitas pelo Grêmio neste ano, o volante Fernando e o centroavante Grafite, estarão entre os titulares na estréia do time na Sul-Minas, neste domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul. O zagueiro Pablo Hernandez e o ala Gilberto dependem de liberação de documentação e o armador Valdo é um reserva de luxo para o meio-campo. O Juventude manteve poucos titulares do ano passado, entre os quais o goleiro Diego, o armador Michel e o atacante Leonardo Manzi. Entre suas novidades, destaca-se Marcelinho Paulista.