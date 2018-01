Grêmio terá reforços de Baloy e Tinga O Grêmio conta com a volta do zagueiro Baloy e do volante Tinga para o jogo desta quarta-feira, contra o Fortaleza, no Castelão. Ambos estavam suspensos e são considerados reforços para um time que busca a façanha de vencer a primeira fora de casa neste campeonato brasileiro, resultado que aproximaria o tricolor gaúcho do próprio adversário desta rodada na luta para voltar a sonhar com a fuga do rebaixamento. O desfalque é o meia Caio, afastado pelo terceiro cartão amarelo que recebeu no sábado, contra o Figueirense. A vitória naquele jogo, depois de 62 dias de jejum, devolveu um pouco de tranqüilidade ao clube gaúcho. O sonho dourado agora é vencer o Fortaleza e embalar para marcar mais três pontos contra o Internacional no final de semana. Mas, cientes das limitações do time, os gremistas dizem que um empate no Ceará já será bom resultado.