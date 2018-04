Grêmio terá três meias ofensivos na Libertadores

A formação difere muito do estilo tradicional de jogo do time gaúcho, mais adepto da marcação e do futebol de resultado do que à criatividade no meio de campo. A ideia do técnico Renato Gaúcho é aproveitar a fragilidade dos adversários do grupo para somar pontos e adquirir a vantagem de decidir em casa nas fases de mata-mata.

O que não muda no Grêmio é a pressão da torcida no Olímpico, principalmente quando se trata de Libertadores. "Todo mundo sabe que é difícil vencer o Grêmio aqui. Temos a força da nossa torcida. Temos que conseguir esses três pontos aqui para depois ir beliscar um ponto lá fora", acredita Fábio Rochemback.

Nesta quinta-feira, Renato Gaúcho participou do tradicional rachão que antecede os jogos. Os zagueiros Rafael Marques e Vilson não participaram, ambos por problemas médicos. Eles estão fora do jogo contra o time boliviano.

Estreantes em Libertadores, Rodolfo já sabe quanto a competição é importante no Olímpico. "É um jogo especial para todos os jogadores do Grêmio. É uma competição que todo mundo está vendo e é diferenciada. Estamos bem preparados e entrosados. Nosso objetivo é vencer todos os jogos, mas temos que dar um passo de cada vez e pensar que o próximo jogo sempre é o mais importante", afirmou o zagueiro vindo do Atlético-PR.

Assim, o Grêmio deverá entrar em campo contra o Oriente Petrolero com: Victor; Gabriel, Paulão, Rodolfo e Gilson; Fábio Rochemback, Carlos Alberto, Lúcio e Douglas; André Lima e Borges.