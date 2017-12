Grêmio terá volta de Claudiomiro amanhã Lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro com apenas 40 pontos, o Grêmio tem a obrigação de vencer o Vasco da Gama no final da tarde deste sábado, em Porto Alegre, para sair dessa incômoda posição. O time já foi definido pelo técnico Adílson Batista com a volta de Claudiomiro à zaga após mais de um mês parado devido a uma lesão muscular. Com isso, Adriano será escalado na primeira função do meio-campo: "Para ajudar o Grêmio vale qualquer coisa", disse, aliviado por não ter ido para a reserva. O garoto Marcelinho, de 16 anos, também foi confirmado por Adílson para iniciar a partida ao lado de Cláudio, no ataque, deixando o experiente Caio na reserva. Com isso, o técnico quer ter velocidade na frente para vencer um jogo onde a vitória é uma obrigação para tentar tirar o time da última colocação.