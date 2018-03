Grêmio testa Estatuto na Libertadores Enquanto o Grêmio sofria para conseguir empatar com o Independiente Medellin no gramado, alguns detalhes do estádio Olímpico mostravam, na quinta-feira, que o clube começou a se adaptar ao Estatuto do Torcedor. Em vez da única ambulância de jogos anteriores, três veículos com equipes de um médico, uma enfermeira, dois técnicos e um socorrista estavam a postos para atender eventuais problemas de saúde ou ferimentos de pessoas que acompanhavam o jogo. O clube também colocou supervisores para comandar a limpeza dos sanitários internos e, mesmo sem exigência legal, alugou 12 banheiros móveis para as áreas externas. O esquema deve ser repetido neste domingo, quando o time enfrenta o São Paulo no Olímpico. O sistema de segurança do clube prevê a disponibilização de agentes próprios de acordo com a previsão de público para cada jogo. Na quinta-feira, os 32 mil espectadores foram atendidos por 135 funcionários do clube e 300 policiais militares. "Se precisar, temos como ampliar a estrutura", afirma o vice-presidente de administração e patrimônio Marco Miranda. O Grêmio é um dos poucos clubes que já dispõem de ouvidoria, criada em fevereiro deste ano. Nos primeiros meses, já foram ouvidas mais de 2 mil reclamações de torcedores. A direção do clube ainda estuda como será feita a contratação de seguro de acidentes pessoais, a numeração dos assentos e a instalação das câmeras de vigilância, providências que terá de tomar num prazo de seis meses. INTERNACIONAL - Como joga fora neste domingo, quando enfrenta o Santos, o Internacional ganhou mais uma semana para preparar o Beira-Rio para receber o torcedor com a infra-estrutura exigida pelo estatuto. O vice-presidente de administração, Geovani Luigi, diz que o clube vai se adaptar às exigências contratando os serviços médicos necessários para ampliar o atual, que conta com duas ambulâncias. Luigi destaca que os banheiros já passam por limpezas regulares antes dos jogos, durante o primeiro tempo e durante o segundo tempo. O Internacional vende ingressos antecipados para seus jogos em pelo menos cinco locais de Porto Alegre. O clube coloca pela menos 60 agentes de segurança espalhados pelo estádio a cada jogo, que se somam ao policiamento da Brigada Militar. "Atendemos com sobra essa exigência", afirma Luigi. Embora o vice-presidente de administração ressalte que todos os questionamentos encaminhados ao clube sejam respondidos, o Internacional ainda não estruturou uma ouvidoria. Ela será instalada nos próximos dias, incorporando o sistema existente de atendimento ao associado.