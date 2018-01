Grêmio tira dois atacantes do rival O Grêmio desfalcou o Vila Nova, seu adversário desta quarta-feira na decisão de uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, contratando os atacantes Paulo Ramos e Pedro Júnior, promessas do time goiano. Pelo acordo, firmado na segunda-feira, a dupla não enfrenta o tricolor, mas joga as finais do campeonato goiano e só viaja para Porto Alegre no dia 18, cinco dias antes da estréia do tricolor na Série B do campeonato brasileiro. Além de reduzir a força do adversário, o clube gaúcho conta com o fator local, já que o jogo é no Olímpico, e com a vantagem de poder empatar por 0 a 0. Na partida de ida, em Goiânia, dia 9 de março, houve empate por 1 a 1. O técnico Hugo De León vai substituir o goleiro Márcio, criticado por falhar em dois jogos consecutivos, por Eduardo. O Grêmio tenta fazer uma boa campanha na Copa do Brasil para apagar a imagem de fragilidade que deixou no campeonato gaúcho, do qual foi eliminado no domingo ao ser derrotado pelo Caxias por 3 a 2.