Grêmio trabalha bolas paradas e contra-ataques para vencer Sport no Recife O Grêmio realizou neste sábado, no Recife, o último treinamento antes da partida contra o Sport pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade aconteceu no CT Wilson de Barros, do Náutico, e o técnico Roger Machado focou o trabalho nas bolas paradas e contra-ataques.