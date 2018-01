Grêmio traça nova meta para não cair Lanterna do Campeonato Brasileiro, cinco pontos atrás do Fortaleza, o Grêmio desistiu de olhar a tabela de classificação e mudou a tática para fugir do rebaixamento. A partir do jogo desta quarta-feira, contra a Ponte Preta, em Porto Alegre, espera conquistar 50% dos pontos disputados. Assim, o Grêmio espera marcar 23 pontos nos 15 jogos que lhe restam. Afinal, os jogadores e a comissão técnica acreditam que dá para escapar do rebaixamento com 48 pontos ganhos. O técnico Adílson Batista pediu aos jogadores que evitem a afobação e a ansiedade dos últimos jogos, quando perderam gols fáceis, principalmente, por causa do nervosismo pela situação em que o Grêmio se encontra. A receita, explica ele, é manter o equilíbrio e a paciência, não chutar a gol de qualquer jeito e lembrar que o time tem 90 minutos para ganhar o jogo. Adílson acredita que a Ponte Preta terá um sólido esquema defensivo para tentar deixar o Grêmio nervoso e chegar à vitória explorando erros do time gaúcho. O zagueiro Roger, suspenso, é o único desfalque do Grêmio. Ele será substituído por Adriano. O centroavante Christian deve voltar ao time depois de ficar um jogo de fora ao sofrer uma fissura no joelho. Como ele deixou de sentir dores e a situação do clube é de emergência, deve jogar e deixar para fazer a artroscopia recomendada pelos médicos para mais tarde.