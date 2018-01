Grêmio traz Christian para o ataque O Grêmio anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Christian. O jogador chega a Porto Alegre nesta quarta-feira e começa a treinar logo depois de submeter-se a uma série de exames médicos. Apesar da integração imediata ao grupo, Christian não vai participar da primeira fase da Copa Libertadores da América e só entra na competição se o Grêmio se classificar para as oitavas-de-final. O prazo de inscrições para a etapa inicial encerrou-se na segunda-feira. Christian projetou-se no Internacional em 1997 e depois passou pelo Paris Saint-Germain, Bordeaux, Palmeiras e Galatasaray. A negociação com o Grêmio foi complicada e teve de ser resolvida em diversas frentes. O jogador tem contrato com o Bordeaux, mas estava emprestado ao Galatasaray e foi cedido gratuitamente ao tricolor gaúcho, que assumiu apenas o pagamento do salário de R$ 60 mil mensais, segundo fontes extra-oficiais. Christian também teria desistido de receber os três meses de salários atrasados do clube turco para voltar a jogar em Porto Alegre.