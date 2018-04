Grêmio treina com Marco Antonio na vaga de Fernando Em preparação para o jogo contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio completou o dia de treinamentos em dois períodos com um trabalho coletivo no gramado suplementar do Estádio Olímpico. Na atividade, o técnico Vanderlei Luxemburgo indicou que o meia Marco Antonio deve ser o substituto de Fernando.