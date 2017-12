Grêmio treina escondido em Recife O Grêmio realizou, nesta quinta-feira, em local tranqüilo e afastado da capital pernambucana, o primeiro treino na capital antes de enfrentar o Náutico no próximo sábado no Estádio dos Aflitos. Além disso, o local teve acesso restrito e a imprensa de Pernambuco ficou de fora. A delegação gremista chegou na noite anterior e hospedou-se em local não divulgado, com segurança reforçada, numa tentativa de despistar torcedores adversários e manter os jogadores afastados de possíveis tumultos. O time estaria na cidade de Igarassu, mas a diretoria também fez reservas em Cabo de Santo Agostinho. No decorrer do coletivo, o volante Lucas entrou em lugar de Marcelo Costa e Anderson na vaga de Lipatin. Líder do quadrangular final da Série B, com nove pontos, o time gaúcho só precisa empatar com o Náutico para garantir o regresso à Série A. O Náutico, terceiro, com seis pontos, depende da vitória para subir. Náutico - Dos 20 mil ingressos para o jogo contra o Grêmio, só restam três mil. Os times enfrentam-se pela rodada final do Campeonato Brasileiro Série B, sábado, decidindo o acesso. A definição do time titular foi deixado pelo técnico Roberto Cavalo para a véspera. A dúvida principal é sobre a volta do volante Tozo ou a manutenção de Luciano. Santa Cruz - A comissão técnica não quer deixar escapar nenhum detalhe para o jogo decisivo contra a Portuguesa, no sábado, e resolveu diminuir a folga dos jogadores. Após o treino desta tarde, eles seguiram direto para a concentração, de onde saem apenas para treinar e para ir o Estádio do Arruda. O meia Lecheva, recuperado de contusão, sai da reserva e entra no time titular que será armado no esquema 4-4-2. Uma vitória simples garantirá o acesso do time pernambucano, vice-líder, com sete pontos, que não perde há mais de um ano diante de sua torcida, acumulando 33 jogos invicto.