Grêmio treina jogadas de bola parada na véspera de amistoso As jogadas de bola parada e as finalizações foram os focos do treinamento do Grêmio na manhã desta sexta-feira. A atividade foi a primeira do time na Arena Grêmio em 2016, que neste sábado vai ser o palco do amistoso contra o uruguaio Danubio, a partir das 17 horas.