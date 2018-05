Grêmio treina sem 4 titulares e Renato Gaúcho adia definição do time

Dois dias após golear o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, o Grêmio voltou aos trabalhos nesta quinta-feira sem a presença de quatro titulares no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Pedro Geromel, Kannemann, Cortez e Arthur ficaram de fora da atividade principal do dia, mas, segundo o clube, não preocupam para o jogo contra o Santos, domingo, na capital gaúcha.

O lateral-esquerdo Cortez e o zagueiro Kannemann apenas correram em volta do gramado nesta tarde, enquanto o zagueiro Geromel e o volante Arthur nem chegaram a ir a campo. Ficaram somente no vestiário. Hernane, por sua vez, correu no gramado, ainda em processo de recuperação de lesão.

Sem o quarteto titular, Renato Gaúcho não chegou a esboçar o time titular para a próxima rodada do Brasileirão. Ele liderou atividade em que o elenco foi dividido em três equipes para um treino técnico em campo reduzido.

Apesar disso, o treinador já indicou que não pretende poupar a equipe titular no duelo contra o Santos, vindo de um empate e de uma derrota na competição. O Grêmio deve ser escalado no fim de semana com Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; André.

O time volta a treinar na tarde desta sexta-feira, quando o treinador deve confirmar a escalação acima. Com quatro pontos, o Grêmio ocupa somente a 12ª colocação da tabela.