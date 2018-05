Grêmio treinará com portões fechados na sexta-feira O técnico interino Marcelo Rospide deverá mesmo manter o mistério sobre a escalação do Grêmio até minutos antes do jogo com o Flamengo, domingo, no Maracanã. Na sexta-feira, o time gaúcho treinará com os portões fechados, no Olímpico, para evitar especulações.