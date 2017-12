Grêmio troca de técnico mais uma vez A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira a substituição do técnico Néstor Simionatto por Adílson Batista, em mais uma tentativa de sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. Adilson Batista, de 35 anos, será o quarto treinador do time no Brasileiro. O Grêmio começou o campeonato sob o comando de Tite que, por sua vez, foi substituído por Dario Pereyra. Nestor Simionatto veio em seguida e permaneceu no clube por apenas sete rodadas. Adilson tem pouca experiência como treinador e teve uma passagem apagada pelo Paraná neste ano. O time gremista corre sério risco de rebaixamento para a Segunda Divisão. Ganhou apenas seis dos 27 jogos que disputou no campeonato.