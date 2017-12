Grêmio unido rumo à Série A O Grêmio vai ser um dos clubes que vai subir à Série A em 2006 graças à união de seus jogadores. Esta é a expectativa do técnico Mano Menezes, baseado no futebol mostrado pelo time, principalmente no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O time é o único invicto, lidera isolado com nove pontos e só depende de um empate na última rodada, contra o Náutico, em Recife (PE) para voltar à elite um ano depois de ter sido rebaixado. "Acho que criamos as condições para chegar na última rodada em situação favorável. Mas precisamos manter a mesma união e seriedade", confirmou o técnico, que acha precipitado falar de como vai armar o time na decisão no Estádio dos Aflitos, no próximo sábado à tarde. Lá o time gaúcho vai defender sua invencibilidade nesta fase, onde venceu duas e empatou três vezes. O Grêmio pode subir mesmo perdendo para o Náutico, com seis pontos, mas daí terá que torcer para que o Santa Cruz, com sete pontos, não vença a Portuguesa, também, sábado, no Estádio do Arruda, em Recife.