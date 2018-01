Grêmio usa jovens para tentar reagir Forçado pelas circunstâncias, o Grêmio segue improvisando e terá um time de garotos para enfrentar o Juventude, neste sábado, pelo campeonato brasileiro. Os recém-promovidos George, Renato, Roberto, Bruno e Douglas terão a missão de substituir nomes conhecidos como Anderson Lima, Gavião, Claudiomiro, Rodrigo Fabri e Gilberto. E mais: estão na obrigação de ganhar para tirar o time do 19º lugar na classificação, com apenas 15 pontos. A posição do Grêmio é tão incômoda que uma derrota pode deixar o clube ao alcance dos que estão tentando fugir da zona de rebaixamento já na próxima rodada. O único atenuante da tarefa é o fator local. A partida será no Olímpico. Em seu terceiro jogo no clube, o técnico Dario Pereyra já percebeu como será difícil a tarefa de remontar o time. Depois de pedir a contratação do armador Jamelli, negada, ele foi aconselhado pelos dirigentes a apostar nos jogadores que estão no Olímpico. Dos três possíveis substitutos para Rodrigo Fabri, que retorna ao Real Madrid neste segunda-feira, só Bruno, uma promessa que não tem vingado, está disponível. Carlos Miguel e Élton estão machucados. Além de Rodrigo Fabri, o Grêmio perdeu o atacante Luís Mário, que acertou-se com o LG Anyang, da Coréia do Sul, e deve ficar sem o zagueiro Ânderson Polga, que negocia com times franceses e alemães. Gavião, Gilberto e Christian estão suspensos. Outros dois jogadores considerados titulares, Anderson Lima e Claudiomiro, estão lesionados.