Grêmio usa novatos e vence Flamengo Com boas atuações dos estreantes Edu e Rodrigo, promovidos dos juniores, o Grêmio venceu o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, no Olímpico, e chegou a 18 pontos na classificação do campeonato brasileiro. O Flamengo continua com 21 pontos. O jogo foi equilibrado, mas o tricolor aproveitou bem as oportunidades que teve e estabeleceu o placar ainda no primeiro tempo. Depois, passou a administrar a vantagem com um eficiente trabalho defensivo comandando por Ânderson Polga. O zagueiro pentacampeão voltou ao time depois de um afastamento de três meses provocado por lesão e, bem posicionado, afastou todas as bolas que o Flamengo lançou na área gremista. O Grêmio fez 1 a 0 aos 27 minutos. Flávio recebeu um lançamento de Douglas, avançou para o lado esquerdo do campo, driblou um zagueiro e chutou no canto de Diego. Foi o primeiro gol do centroavante pelo Grêmio. O jogador chegou ao Olímpico há menos de um mês na condição de artilheiro do campeonato gaúcho, com 18 gols, e jogava sua primeira partida completa pelo novo time. Logo depois, aos 33 minutos, o estreante Edu estava vencendo toda a defesa do Flamengo a dribles quando foi derrubado perto da área. Anderson Lima cobrou a falta no canto. Diego não conseguiu alcançar a bola. O lateral gremista comemorou seu quarto gol no campeonato brasileiro. Com nove gols em 2003, quase todos de falta, ele é o artilheiro do time no ano. No segundo tempo, o Flamengo tentou envolver o Grêmio no toque de bola, mas encontrou Edu, Amaral e Polga sempre bem posicionados para desarmar as jogadas. Só duas vezes o ataque rubro-negro conseguiu exigir boas defesas de Danrlei. Aos 20 minutos, numa cabeçada de André Bahia, e aos 46, num chute forte de Vinícius. CLASSIFICAÇÃO