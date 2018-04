Grêmio usará garotos da Copa SP na estreia no Campeonato Gaúcho

O Grêmio conseguiu passar para a segunda fase da Copa São Paulo, pela qual jogará nesta quarta-feira, contra o Coritiba. Mas estará desfalcado de alguns de seus principais jogadores, chamados para voltar para a Porto Alegre e reforçar o time no Campeonato Gaúcho. É o caso dos meias Luan e Callyson e dos atacantes Lucas Coelho e Gustavo Xuxa.

Os quatro garotos já se integraram nesta terça-feira ao time profissional em Porto Alegre, sob o comando do técnico Marcelo Mabília, que ocupa o cargo enquanto Luxemburgo está no Equador. E os atacantes Lucas Coelho e Gustavo Xuxa devem até mesmo ser titulares no jogo de domingo, como ficou claro no treino do dia.

Para ajudar esse time reserva no Campeonato Gaúcho, dois jogadores do grupo principal ficaram em Porto Alegre: o zagueiro Werley e o volante Léo Gago, que não podem enfrentar a LDU pois terão de cumprir suspensão pelas expulsões na Copa Sul-Americana do ano passado.