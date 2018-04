Grêmio vai apresentar Kleber, ex-Palmeiras, nesta quarta-feira, na Arena

Diferente do usual na apresentação de grandes reforços - como o Grêmio considera ser Kleber - a chegada o jogador será acompanhada por número restrito de jogadores. O clube decidiu que apenas os 200 primeiros torcedores que forem à Arena poderão entrar e acompanhar de perto o evento.

De acordo com o presidente do Grêmio, Paulo, Odone esta será a primeira entre outras mudanças estratégicas planejadas para o time na próxima temporada. A torcida, insatisfeita com o mau desempenho do clube no Brasileirão, pediu a cabeça do técnico Celso Roth após a derrota para o Ceará, por 3 a 1, sábado no Olímpico.