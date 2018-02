Grêmio vai jogar com 4 desfalques Nenhum dos quatro jogadores considerados titulares no meio-campo do Grêmio participa da partida contra o Coritiba, neste sábado, no Olímpico, pelo campeonato brasileiro, quando o clube gaúcho precisa vencer para não correr o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. O volante Leanderson está contundido. Outro volante, Cocito, e os armadores Felipe Melo e Bruno estão suspensos. O técnico José Luiz Plein vai escalar o zagueiro Claudiomiro na função de volante e abrir vaga na defesa para a estréia de Fábio Bilica, um jogador que surgiu no Vitória, em 1998, e já passou por quatro clubes italianos - Veneza, Palermo, Bréscia e Ancona - e nunca disputou o campeonato brasileiro. Outra improvisação será a presença do atacante Rico como armador. Os outros dois meio-campistas, Leonardo Inácio e Luciano Ratinho, ao menos, são do setor. O Grêmio começa a rodada como 16º colocado na classificação, com dez pontos ganhos.