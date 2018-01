Grêmio vai jogar no erro do Ceará Aliviado pela vitória contra o Santo André e por ter afastado o perigo de cair para a zona de rebaixamento, o Grêmio vai tentar explorar o desespero do Ceará, penúltimo colocado da Série B do Brasileiro, no jogo desta terça-feira, em Fortaleza. "Queremos marcação forte e pressão na zona da bola para induzir o adversário ao erro", revelou o técnico Mano Menezes. O treinador do Grêmio está satisfeito com a defesa, que controlou bem os atacantes do Santo André, mas exige mais do ataque, que vem desperdiçando muitas oportunidades. A única novidade do time é o lateral-esquerdo Escalona, que ganhou a posição de Raone. O Grêmio começa a 11ª rodada como oitavo colocado, com 15 pontos, e sonha com uma vitória para consolidar sua posição entre os times que brigam pela classificação para a próxima fase.