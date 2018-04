Grêmio vai pedir que CBF investigue Arena da Baixada

O Grêmio vai pedir que a CBF investigue se o Estádio Arena da Baixada, do Atlético-PR, tem condições de sediar jogos de competições importantes como o campeonato brasileiro. A assessoria jurídica do clube gaúcho prepara um relatório, no qual vai descrever os incidentes ocorridos no jogo de quarta-feira, quando o tricolor perdeu por 2 a 0 como visitante, e solicitar providências, sem, no entanto, sugerir alguma sanção específica contra o clube paranaense. Os gremistas se queixam das agressões que o meia Tcheco sofreu de seguranças do presidente do Atlético-PR, Mário Celso Petraglia, quando se dirigia aos vestiários, depois de ser expulso. Também criticam o sistema de segurança do estádio, alegando que as câmeras não mostraram o ataque ao jogador. Ao chegar a Porto Alegre, nesta quinta-feira, Tcheco exibia os ferimentos no abdome. No desembarque no aeroporto Salgado Filho, o assessor da presidência Alfredo Oliveira disse que a Arena da Baixada não oferece um local adequado ao aquecimento dos adversários do Atlético-PR e mantém o banco de reservas do clube local perto do bandeirinha, submetendo o auxiliar do árbitro à pressão do técnico e dos reservas. Ao mesmo tempo, o banco dos visitantes fica próximo da intimidação da torcida atleticana. Os incidentes de Curitiba não se limitaram ao final do jogo. Na manhã desta quinta-feira, a delegação gremista encontrou Petraglia na sala de embarque do Aeroporto Afonso Pena. Na versão dos tricolores, o presidente do Atlético-PR fez provocações e ironizou o resultado da partida. Houve discussão e empurrões. O assessor de futebol do Grêmio tomou um soco no rosto, desferido por um dos seguranças de Petraglia, e, com um dente quebrado, registrou queixa na delegacia do aeroporto paranaense. Os gremistas atribuíram a agressão do volante Eduardo Costa a Claiton, nos vestiários da Arena da Baixada, às provocações do jogador adversário, que entrou no corredor compartilhado pelos dois times falando a palavra "chocolate", a mesma que havia usado para definir a partida em entrevistas às rádios.