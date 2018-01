Grêmio vai poupar alguns titulares Mesmo que ainda aguarde pela recuperação de Christian, que torceu o tornozelo no treino desta sexta-feira pela manhã, o técnico do Grêmio, Tite, já se definiu por um time misto para enfrentar o São Caetano, no Anacleto Campanella, sábado, às 16 horas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, preserva seus principais jogadores - Ânderson Polga e Gilberto entre eles - para o jogo de ida contra o Olímpia pelas oitavas-de-final da Libertadores da América, terça-feira à noite, em Assunção. Ao mesmo tempo em que preserva seus principais titulares, Tite tem outra preocupação: vencer o São Caetano, que nunca perdeu para o Grêmio em todos os confrontos até agora realizados entre as duas equipes. Por isso, o meia Tinga, já recuperado de lesão, deve voltar à equipe para pegar ritmo de jogo: "Vamos fazer uma análise clínica e física do grupo e ver quem jogará. Mas o Tinga deverá estar em campo, sim", afirmou Tite. Outro que deveria ser poupado, mas manifestou vontade de enfrentar o São Caetano foi o zagueiro Claudiomiro. Após cumprir suspensão automática contra o Goiás, domingo passado, ele disse que não pretende ficar de fora: "Se não entrar em campo, fico sem ritmo de jogo por muito tempo. Se o Tite me perguntar, vou dizer que quero participar da partida". No ataque, se Christian realmente não tiver condições, será substituído por Élton. O outro atacante, se já estiver curado de uma forte gripe, será Luiz Mário. Se for preservado, Basílio entra em seu lugar.