Grêmio vai poupar quatro para enfrentar o Novo Hamburgo

O goleiro, o zagueiro e o atacante sofreram pancadas diversas diante do Fluminense, na quarta, e vão aproveitar para se recuperar melhor antes do jogo da próxima quinta, contra o Huachipato, no Chile, valendo vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Já Zé Roberto está desgastado fisicamente e, pela idade, será poupado.

Assim, o Grêmio deve enfrentar o Novo Hamburgo com: Marcelo Gohe; Pará, Bressan, Cris e André Santos; Fernando, Souza, Adriano e Fábio Aurélio (Guilherme Biteco); Vargas e Kleber.

Nesta sexta, o Grêmio anunciou que chegou a um acordo com Anderson Pico para rescindir o contrato do lateral-esquerdo, que foi titular durante praticamente todo o ano passado. Ele se reapresentou para a pré-temporada acima do peso e desde então vinha trabalhando separadamente. "Foi uma decisão bastante discutida entre o Clube e o atleta, para que ele pudesse retomar suas atividades e seguir a carreira em outro clube", disse o executivo de futebol, Rui Costa.